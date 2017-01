EL ESCONDITE DE IVÁN

EL LABERINTO DE SIMONE (SIMONES LABYRINTH) Iván Sáinz-Pardo from Ivan Sainz-Pardo on Vimeo.

Este corto ya tiene 15 años. Hoy he conseguido subirlo a Internet en una calidad, que aún lejos de hacerle justicia a su formato en Super 35mm Cinemascope, ni a todo lo que me ha dado como realizador y como persona, podemos decir que es aceptable o al menos un poquito mejor que las versiones absolutamente lamentables que han estado por ahí pululando todos estos años.

Para ello, entre otras cosas, he tenido que volver a hacer a mano los subtítulos en inglés y español, pero me siento bien habiendo hecho un poquito de justicia poética.

Algún día volveré a gastarme la pasta que no tengo en una nueva digitalización del negativo, hasta entonces, aunque aún no llegue ni a un mísero 1080HD, disfrútenlo si quieren o pueden.