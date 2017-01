EL ESCONDITE DE IVÁN

!TRAILER OFICIAL "AINHOA" Y MUCHO MAS! AINHOA (TRAILER OFICIAL) from Ivan Sainz-Pardo on Vimeo. VER TRAILER: https://vimeo.com/200258183 Amigos, es un placer volver a saludaros para seguir informando sobre esta aventura llamada “Ainhoa“. Traemos grandes noticias: Como sabéis, en Noviembre estrenamos “Ainhoa” en la sección oficial del Festival Internacional de Gijón. Un comienzo inigualable, pero además, participamos en el Festival de Cortada y en el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo en donde "Ainhoa" recibió, nada más y nada menos, que tres premios. El Premio del Público, el Premio del Jurado Joven y el Premio a la mejor Fotografía. Una experiencia inolvidable y una satisfacción enorme comprobar que nuestra historia va encontrando su público. Ha llegado el momento y hoy estrenamos aquí el Trailer Oficial de “Ainhoa”. Esperamos os guste mucho, os provoque ganas de más y os animamos a que lo compartáis. Pero seguro que algunos también os estaréis preguntando: ¿Y qué hay de las recompensas y del pase en Madrid? Bueno, pues también podemos anunciar que ya tenemos fecha y lugar para el pase en Madrid que os prometimos.

Contando con que Movistar+ ya está emitiendo el corto por la televisión, hemos llegado a la conclusión de que ya no tiene demasiado sentido ofreceros un pase privado. Y hemos decidido ofreceros algo que, a estas alturas, nos parece aún mucho más atractivo: El viernes 31 de Marzo proyectaremos “Ainhoa” en los fabulosos “Cines Dreams Palacio de Hielo” de Madrid en el evento de estrenos de “Cortopatia”.

El corto se presentará junto a otros cuatro cortometrajes y por nuestra parte, acudirá parte del elenco de actores y del equipo.

La entrada cuesta 3 euros a todos los que os queráis acercar a disfrutar del estreno con nosotros, pero queremos que sepáis que, a los mecenas a los que os correspondía el pase privado en las recompensas, os vamos a invitar y a cubrir la entrada.

Os escribiremos por email próximamente para hacer una lista de los mecenas que vais a asistir al estreno, para poder facilitaros la entrada y también la hacemos porque os vamos a entregar el paquete con las recompensas en mano esa misma noche.

Y al resto, los que no podáis asistir o viváis lejos de Madrid, contaros que a partir del 31 de marzo también comienzan los envíos por correo de las recompensas. Una vez más, como no, MUCHAS GRACIAS por vuestra colaboración. Y pronto volveremos a actualizar el Blog de "Ainhoa" para contaros noticias sobre el circuito de festivales y muchas más novedades y sorpresas.

