EL ESCONDITE DE IVÁN

NO ES UN REGALO El amor no es un regalo, es un hallazgo a compartir. Desconociéndolo yo te regalé a ti mis pocas verdades, a riesgo de dormitar a solas con mis muchas mentiras. Yo creí para ti, a ciegas, haciendo equilibrios con la esperanza mermada, agarrado a los brillos escasos y te regalé mis silencios en pequeñas eternidades, con la aurora deshaciendo la nieve sobre las hojas caídas. Te regalé mi hombro de cristal para acoger tus lágrimas de plomo, pero ahora nuestros delirios bailan en el pasillo sobre los cristales rotos. Ahora la certeza deja paso al azar en la que los animales solo se dan caza, viviendo la incertidumbre amarga del miedo a la renuncia. Te regalé mis palabras que se desgastan esculpiendo mi forma de entender los días que se escapan. Pero nosotros controlamos el tiempo. Solo basta con entender que en nuestras manos está comenzarlo todo de cero. Basta con entender que el destino lo vamos forjando poco a poco, recogiendo juntos en la lucha los pedacitos de lo perdido. En la esperanza de que, cuando llegue el ruido ensordecedor de la vida, nos basten las miradas. El amor no es un regalo, es un hallazgo a compartir y yo a veces no se quien soy, confundido como un niño bajo el aguacero y el llanto. A veces no se quien soy, pero siempre he sabido donde quiero estar. Contigo. Ivan Sainz-Pardo

"En la avioneta sobró un sitio" Pronto en Amazón YA EN AMAZÓN: "La ira dormida" (2013) de Iván Sáinz-Pardo

https://www.amazon.es/ ira-dormida-Iván-Sáinz-Pard o/dp/1483990826/ ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487524622&sr=8-1&keywords=la+ira+dormida Enlazarme. EN LA AVIONETA SOBRÓ UN SITIO 19/02/2017 17:43. Ivan Comentarios > Ir a formulario Añadir un comentario Nombre



E-mail No será mostrado.



Comentario



No hay comentarios