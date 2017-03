EL ESCONDITE DE IVÁN

Una alegría enorme regresar al festival de Málaga, donde hace 14 años premiaron mi corto "El Laberinto de Simone".

Me hace muy feliz que un corto de menos de cuatro minutos, un único plano y sin presupuesto esté llegando tan lejos y tan alto.

"SAVE" se acerca a los 30 Premios y ha superado las 200 selecciones en Festivales de todo el Mundo.

Es un aliento para muchos realizadores humildes y muchos compañeros que empiezan, poder comprobar que existen seleccionadores de Festivales objetivos y valientes dispuestos a dar una oportunidad y dejar competir a nuestros trabajos más pequeños junto a cortos de gran presupuesto y de grandes equipos técnicos.

Felicitaciones a Josephine Ehlert Roland von Kummant y Philipp Fabian Kölmel

-OFFICIAL SELECTION "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has been selected in the "Festival de Malaga 2017",SPAIN!

VER "SAVE": https://vimeo.com/147255042