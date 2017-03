EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" ha recibido su premio Nº 30 (BEST ONE SHOT SEQUENCE: Save Ivan Sainz-Pardo) en el "WWA - Web Series & Short Film Competition 2017 en Londres, UK!



-AWARD "BEST ONE SHOT SEQUENCE" "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won his Award nº 30 in the "WWA - Web Series & Short Film Competition 2017, London, UK!



Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant, Phillip Philipp Fabian Kölmel

VER "SAVE": https://vimeo.com/147255042