EL ESCONDITE DE IVÁN

-AWARD "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won as the "Best Narrative Short Film" by the "Barcelona Planet Film Festival 2017", Barcelona, SPAIN!



Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummantand Philipp Fabian Kölmel