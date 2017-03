EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" ha recibido el "Silver Award" al mejor cortometraje en el "Filmstrip International Film Festival 2017", RUMANIA!



-AWARD "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won the Silver Award as the Best Short Film" by the "Filmstrip International Film Festival 2017", RUMANIA!



Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant and Philipp Fabian Kölmel

VER "SAVE": https://vimeo.com/147255042