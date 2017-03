EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" ha sido premiado al MEJOR DIRECTOR (Iván Sáinz-Pardo) en los "The Independent Horror Movie Awards 2017"!

-WINNER "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won the BEST DIRECTOR AWARD (Iván Sáinz-Pardo) by the "The Independent Horror Movie Awards 2017"!

Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant and Philip Fabian Kölmel

VER "SAVE": https://vimeo.com/147255042