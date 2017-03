EL ESCONDITE DE IVÁN

!"DIE FREUNDIN (La amiga)" TRIUNFA EN TORONTO RECIBIENDO 2 PREMIOS!



-!"DIE FREUNDIN (La amiga)" ha recibido 2 Premios en Toronto. El Premio a "MEJOR COMEDIA" y el Premio a la "MEJOR ACTRIZ (Kathrin von Steinburg)" en el "Alternative Film Festival Canada 2017", Toronto, CANADA



-WINNER WITH 2 AWARDS! "DIE FREUNDIN (La amiga)" by Ivan Sáinz-Pardo has won the "BEST COMEDY AWARD" and "BEST ACTRESS AWARD (Kathrin von Steinburg)" in"Alternative Film Festival Canada 2017", Toronto, CANADA



Congrats Josephine Ehlert Kathrin von Steinburgand Philipp Fabian Kölmel

Ver DIE FREUNDIN (La amiga): https://vimeo.com/156921866