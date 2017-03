EL ESCONDITE DE IVÁN

-"SAVE" ha recibido el Premio al MEJOR CORTOMETRAJE en el "Festival de Largos y Cortos de Santiago - FELACOS 2017", en CHILE.



-BEST SHORT AWARD" "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won the "BEST SHORT AWARD" in"Festival de Largos y Cortos de Santiago - FELACOS 2017", CHILE



Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummantand Philipp Fabian Kölmel — con Ivan Sainz-Pardo.

VER "SAVE": https://vimeo.com/147255042