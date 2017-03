EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" ha sido premiado con una Mención Especial al Mejor Corto Internacional en el "Madeira Fantastic FilmFest 2017" PORTUGAL



-WINNER "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won the "Special Mention Award" as BEST INTERNATIONAL SHORT in the "Madeira Fantastic FilmFest 2017" PORTUGAL



Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummantand Philipp Fabian Kölmel

Ver "SAVE": https://vimeo.com/147255042