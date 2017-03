EL ESCONDITE DE IVÁN

Los Premios del Público molan todo, pero si encima el jurado son 6.000 chavales, la felicidad es absoluta.

-!"AINHOA" ha sido premiado con el "Premio del Público" dentro de la sección "Vitamina C" al MEJOR CORTOMETRAJE en el "Aguacate Film Festival 2017" en Motril, Granada.

-WINNER "AINHOA"- Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won the "Audience Award" as BEST SHORT in the "Aguacate Film Festival 2017" en Motril, Granada.

!Felicidades equipo!

Ver Trailer AINHOA: https://vimeo.com/200258183