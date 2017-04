EL ESCONDITE DE IVÁN

"SAVE" ha recibido el "PREMIO AL MEJOR DRAMA" en los "Global Short Film Awards 2017" que se celebran paralelamente al Festival de Cine de Cannes. El cortometraje será proyectado el 20 de Mayo en la "The Cannes Fashion & GSF Awards Gala 2017" en el impresionante Intercontinental Carlton de Cannes (Francia).

Habrá una entrega de trofeos, una cena, desfile de moda y shows en directo y el premio consiste en dos entradas para dicha gala valoradas en 2000 dólares.

-WINNER "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won the "BEST DRAMA FILM AWARD" in the "Global Short Film Awards" 2017" in CANNES.

Award statuettes will be presented to winning films Sat May 20 at the Intercontinental Carlton Cannes. The Best GSF of the year will be selected from the winning films and announced at the Cannes event.

Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant and Philipp Fabian Kölmel