EL ESCONDITE DE IVÁN

"AURA" Erase una vez un Pitch Dos guionistas viejovenes y fofisanos fotografiados en el Pitchbox del Filmarket Hub en Madrid en el momento exacto en el que el de las gafas en la foto se da cuenta de que su compañero, justo después de su primera frase, está sufriendo un blackout.

Algunas de las Televisiones, Productoras y Distribuidoras más importantes del país miran expectantes. Ambos están rompiendo el hielo. Es el primero de los 7 proyectos nacionales elegidos. Silencio. Se miran con la boca seca. Aguantan aguerridos la compostura. Solo han sido tres segundos, ni siquiera nadie en la abarrotada sala parece haberse dado cuenta. Una larga respiración. El oxigeno vuelve a regar las neuronas: "Hola, soy Ivan Sainz-Pardo, me acompaña Juanjo Moscardó Rius y somos los guionistas de "AURA".

Utilizamos los 7 minutos justos para explicar debidamente nuestro proyecto de largometraje. Regresamos a nuestro sitio entre aplausos.

Hemos aprendido la lección: Se necesitan 7 minutos para contar un sueño y tan solo 3 segundos para otear el abismo. Iván Sáinz-Pardo

Enlazarme. PROYECTOS 07/04/2017 14:32. Ivan Comentarios > Ir a formulario Añadir un comentario Nombre



E-mail No será mostrado.



Comentario



No hay comentarios