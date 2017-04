EL ESCONDITE DE IVÁN

Iván Sainz Pardo es un autor y realizador nacido en Madrid, España, el 27 de noviembre de 1972. Es licenciado en dirección de cine por la Escuela de Cine y Televisión de Munich, Alemania. Sus cortometrajes, con más de 2 millones de visitas en YOUTUBE, han recibido más de 150 premios internacionales en festivales de cine de todo el mundo. Entre otros, una prenominación al Oscar en 2001, una nominación al "Deutscher Kurzfilmpreis 2001" ("Oscar alemán") por "Schneckentraum" (El Sueño del Caracol) y el premio al "Mejor corto europeo 2004" con "El Laberinto de Simone" en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas.

Ha sido nombrado "Mejor director joven de Alemania 2002" por la Institución Nacional Cinematográfica Friedrich Wilhelm Murnau-Stiftung y fue galardonado en el 2003 por la Cátedra de Cine de Valladolid y la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) con la "Mención Especial" de los Premios de Cine Olid Meliá.

En el 2004 fue galardonado con el Universal Studios Award, que lo llevó durante dos semanas a los Estudios Universal de Los Ángeles a realizar un Filmmaster y fue seleccionado para asistir al "Talent Campus" de la Berlinale.

Ha trabajado más de 7 años como Consultant Manager en la empresa alemana de Stock Footage Framepool.

Su guión "The Road of life" escrito junto al guionista Juanjo Moscardó Ruis y el realizador Jorge Dorado ha sido finalista en el Austin Film Festival 2016.



Su cortometraje "SAVE" le hizo recibir el galardón al mejor director del Notodofilmfest 2016 y ha logrado más de 40 premios internacionales y más de 200 selecciones.



Su último cortometraje, "Ainhoa" fue el proyecto ganador Movistar+ en el Festival Internacional de Cine de Gijón y ha recibido premios en el Festival de Aguilar de Campoo, la Semana de Cine de Medina del Campo, Aguacate Film Festival, Cortopatía, etc.



Ha publicado en el 2013 con notable éxito su primer libro La ira dormida que distribuye internacionalmente Amazon. Ha anunciado una segunda publicación titulada "En la avioneta sobró un sitio".

Actualmente prepara su primer largometraje y trabaja como realizador y guionista en cine y publicidad.

Trayectoria

En 1991 comenzó los estudios de Filología Alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. En 1997 realizó la formación como operador de cámara en el Centro de estudios y formación San Nicolás, Valladolid y trabajó como tal durante 1998 en el Canal 29, TV Valladolid.

Escribe y dirige varios cortometrajes en formato video que reciben varios premios y distinciones en diversos festivales internacionales y en 1999, tras dejar a un lado los estudios como filólogo, es admitido en la prestigiosa Escuela de Cine y Televisión de Munich donde cursará los estudios de dirección de cine.

En el 2001 rueda su primer cortometraje en formato cine. "Schneckentraum" (El Sueño del Caracol) con el que resulta preseleccionado a los Oscars Awards 2001, nominado al "Deutsche Kurzfilmpreis 2001" ("Oscar alemán") y con el que recibe cerca de 40 premios internacionales.

En el 2003 estrena su segundo trabajo en formato cine para la Escuela de Cine de Munich, el cortometraje "Simones Labyrinth" (El Laberinto de Simone). Este es elogiado por crítica y público, encumbrado como mejor corto europeo en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas 2004 y consigue en su largo recorido por festivales de todo el mundo más de 60 premios internacionales. La revista de cine "Cinemania" en su edición de Septiembre del 2003 lo aclama en sus páginas como "mejor corto del año".

Fue galardonado en el 2003 por la Cátedra de Cine de Valladolid y la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) con la Mención Especial de los "Premios de Cine Olid Meliá" y seleccionado para participar en la Berlinale Talent Campus 2003.

En el 2004 realiza un Master de cine en los Estudios Universal de Hollywood.

Ya en el 2006 realiza el cortometraje histórico "El Último viaje del Almirante" en conmemoración del 500 aniversario de la muerte de Cristobal Colon en Valladolid. El cortometraje se estrenó en la Sección Oficial a competición de la Semana de Cine Internacional de Valladolid (SEMINCI). Junto a los directores Dirk Soldner y Jim-Box, producen y realizan el cortometraje "La Marea" que se estrenó en la Sección Oficial a competición del Festival de Cine Internacional de Gijón ganando el 1º Premio de la Sección "Día de Asturias". Ambos cortos han cosechado más de una docena de premios cada uno y selecciones en festivales como el Festival de Cine Fantástico de SITGES o el Festival de Cine de Alcalá de Henares (ALCINE).

En el 2008 llevo a cabo la dirección del capítulo piloto de la serie alemana “La Bella y el Asesino” por la productora alemana Hoffman & Voges para el canal de televisión PRO7.

Como guionista, en el 2004 participó como coautor del guión del cortometraje "Entre nosotros" de Darío Stegmayer. En 2007 colaboró como guionista junto al autor y director Luis Berdejo en la serie de terror para Televisión “The Room” de la productora Koncept Company. En 2008 escribe junto al escritor berlines Sebastian Fitzek y el guionista Zsolt Bacs el guión para la adaptación cinematográfica del Best Seller "Die Therapie" (Terapia), una novela de género psico-thriller del mismo Sebastian Fitzek. En el 2009 trabaja igualmente como guionista para el proyecto de largometraje de animación "Alter Mundia" (Avatares) de la productora ENNE entertainment studios.

En el 2010 participó en la Sección Oficial a competición del Festival Internacional de cine Fantástico de Sitges junto a los directores Dirk Soldner y Jim-Box con un nuevo cortometraje: "La mirada circular" que compitió por el Melies de Oro al mejor corto fantástico europeo y recibió numerosos premios, entre ellos, el pimer premio en el Internacional Awareness Festival en Los Angeles, (USA). El corto fue destacado por su contenido animalista por el mundialmente famoso activista defensor de los animales Gary Yourofsky en su Web convirtiendo el cortometraje con cientos de miles de visitas en una obra de culto para el movimiento.

Ha trabajado más de 7 años como Consultant Manager en la empresa alemana de Stock Footage Framepool.

Ha publicado en el 2013 con notable éxito su primer libro La ira dormida que distribuye internacionalmente Amazon.



Su guión "The Road of life" escrito junto al guionista Juanjo Moscardó Ruis y el realizador Jorge Dorado ha sido finalista en el Austin Film Festival 2016.



Su cortometraje "SAVE" le hizo recibir el galardón al mejor director del Notodofilmfest 2016, ha participado en la sección Oficial del Festival de Cine de Malaga y ha logrado más de 40 premios internacionales y más de 200 selecciones.



Su último cortometraje, "Ainhoa" fue el proyecto ganador Movistar+ en el Festival Internacional de Cine de Gijón 2015, se ha estrenado un año despúes en la Sección Oficial de Gijón y hasta la fecha ha recibido premios en el Festival de Aguilar de Campoo, la Semana de Cine de Medina del Campo, Aguacate Film Festival, Cortopatía, etc.



Actualmente prepara su primer largometraje y trabaja como realizador y guionista en cine y publicidad.

Filmografía como Director

Filmografía como guionísta

Premios

Sus trabajos reunen más de 200 premios internacionales. Algunos premios destacados:

Preseleccionado al Oscar 2001

Nominado al "Deutscher Kurzfilmpreis 2001" ("Oscar alemán").

Es nombrado mejor director promesa en Alemania 2002 por la Institución Cinematográfica Friedrich Wilhelm Murnau-Stiftung.

Galardonado con la Mención Especial 2003 de los "Premios de Cine Olid Meliá de Valladolid"