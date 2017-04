EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" EN TORRELAVEGA! Hay festivales y selecciones que me resultan especiales, por distintos motivos. Hoy me alegra muchísimo poderos contar que "AINHOA" está seleccionado en competición en el "Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega 2017".

Esta selección, que también cuenta para la pre clasificación a los Goya, nos acerca un poquito más a esta. Pero mi alegría sobretodo viene por poder participar de nuevo en el festival de una ciudad a la que guardo un gran cariño y a una tierra en la que he crecido y en la que vive una gran parte de mi familia. Además, se trata este de un Festival de Cine que siempre me ha tratado de maravilla desde mis comienzos y que, a pesar de las dificultades, con cada edición, ha ido creciendo.

Muchas felicidades al equipo y enhorabuena, AINHOA se estrena en Cantabria muy pronto y lo hará, por todo lo alto. https://www.facebook.com/FICTorrelavega/ VER TRAILER "AINHOA": https://vimeo.com/200258183



