EL ESCONDITE DE IVÁN

"FUERA DE SERVICIO" de Ivan Sainz-Pardo y Herminio Cardiel Martín compite como finalista en la categoría "Mejor corto español de ficción", además, la actriz Laura De Pedro está nominada al "Premio a la mejor actriz" por su fabuloso trabajo.

"DIE FREUNDIN (La amiga) compite como finalista en la categoría "I-Cortos", pero además, las dos actrices del corto: Josephine Ehlert y Kathrin von Steinburg están ambas nominadas al "Premio a la mejor actriz" por su estupendo trabajo.

!Muchas felicidades a todos! !CONGRATS! :)

Josephine Ehlert , Kathrin von Steinburg, Philip Escobar Jung , Philipp Fabian Kölmel , Roland von Kummant , Ulfr Børgen Roderiksson Miguel Sanchez Gonzalez Jelena Dragaš David Pareja Bruno Martín Ojeda Adrian Gumiel.