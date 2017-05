EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" ha sido premiado con el "2º BEST SHORT AWARD" en el "The Mange Un Poulpe Festival (LE MUP) 2017",Montreal. CANADA!

El jurado ha destacado: "Pour l’univers troublant, la subtilité et la finesse du jeu." (Por su universo perturbador, la sutileza y la finura del juego.)

-WINNER "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won the "2º BEST SHORT AWARD" in the "The Mange Un Poulpe Festival (LE MUP) 2017",Montreal. CANADA!

Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant and Philipp Fabian Kölmel

Ver SAVE:https://vimeo.com/147255042