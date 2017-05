EL ESCONDITE DE IVÁN

(Our script "The road of life" nominee as Finalist in "SCRIPT AND STORYBOARD SHOWCASE 2017" in Los Angeles, USA)

El guión de Juanjo Moscardó Rius escrito junto a Ivan Sainz-Pardo y Jorge Dorado que ya fuera finalista en la pasada edición del "Austin Film Festival" y que recientemente ha quedado igualmente finalista en los "Bucharest Film Awards 2017", ha sido esta semana nominado como finalista entre los últimos 7 guiones en el "Script and Storyboard Showcase 2017" que se celebra en los Angeles, California.



El guión continúa buscando aliados para ser producido y se puede acceder a él contactando directamente con los autores o entrando en el mercado digital del Filmarket Hub en donde ha sido calificado como "Excelente":