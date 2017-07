EL ESCONDITE DE IVÁN

-WINNER "DIE FREUNDIN (the homegirl) - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won BEST SHORT (I-corto) AWARD in "Festival Iberoamericano de cortometrajes de ABC (FIBABC) 2017, SPAIN!

Congrats Josephine Ehlert Kathrin von Steinburg Philip Escobar Jung Philipp Fabian Kölmel

Ver "DIE FREUNDIN": https://vimeo.com/156921866