"EN LA AVIONETA SOBRÓ UN SITIO" de Iván Sáinz-Pardo !AHORA SI! !HOY ES EL DÍA! Amigos y amigas de "El escondite de Iván". Con todos vosotros y tras 4 años desde que publiqué mi primer libro de relatos "La ira dormida", os presento mi nuevo libro "En la avioneta sobró un sitio". El acompañante perfecto para este verano, para los ratos en el metro, el bus, el avión o en casita. ¿De qué va? Os estaréis preguntando, bueno, pues según la descripción es: “Un libro sobre islas imaginarias, corazones desgarrados y hongos nucleares." Si os gustó "La ira dormida" os encantará, en realidad se puede decir que es una segunda parte que os puedo prometer no os dejará indiferentes. Pero quiero aprovechar este post con el que ponemos a volar oficialmente la avioneta, para dar las gracias a un puñado de personas buenas que, de forma absolutamente generosa, me han acompañado y ayudado en la publicación del libro. Mil gracias mi querido amigo Xabier Aurtenetxe, por ese prólogo maravilloso y por tu amistad que tanto valoro.

Al fantástico escritor y amigo Ciro G. Jiménez, muchísimas gracias por tu predisposición y tu ayuda en la maquetación, contar contigo y con tu experiencia en este libro es para mi un honor, tú que, además, me has visto escribir desde los comienzos.

Iker Castro Ruiz, precioso recorrer el camino final en las correcciones con alguien tan apasionado y valido como tú. Gracias de verdad.

Andrea Llopis, pobre, tú que recibiste de las primeras el manuscrito, aún tan verde, con tanto que corregir. Muchísimas gracias por tu ayuda.

Cristina Castaño, precioso contar contigo en los retoques a esa foto de la portada. Que nunca termine esta amistad y nuestras colaboraciones.

Jose María Picón, repitiendo en la maquetación de la portada. Muchísimas gracias, compañero, eres grande.

Y bueno, hay más, cuatro años dan para ponerse muy pesado pidiendo consejos o favores. A todos vosotros, GRACIAS DE CORAZON. Este humilde libro se vende exclusivamente por Amazón y se promociona solo por las redes sociales y con vuestro boca a boca, de modo que os agradecería muchísimo que si os gusta, lo compartáis, lo recomendéis, lo prestéis, lo regaléis.... que lo pongamos juntos a volar. AQUI SE PUEDE COMPRAR: https://www.amazon.es/En-avioneta-sobr%C3%B3-…/…/ref=sr_1_1… AQUI SE ACCEDE A SU PAGINA OFCIAL EN FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Enlaavionetasobrounsitio/ Espero os guste mucho. :)



