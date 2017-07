EL ESCONDITE DE IVÁN

-WINNER!! "SAVE - Short Film by Ivan Sainz-Pardo" has won the Award number 50. That’s the "SUPER SHORT HORROR/THRILLER AWARD" at the "The Berlin Flash Film Festival 2017", Berlin GERMANY

-!PREMIO NUMERO 50 para SAVE de Iván Sáinz-Pardo en el "The Berlin Flash Film Festival 2017", Berlin. ALEMANIA