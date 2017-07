EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" recibe su premio nº 52 en New York, "THE COLICKY BABY AWARD" en el "Bad Film Fest 2017" New York, USA



-WINNER "SAVE - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won the Award n° 52, THE COLICKY BABY AWARD" at the "Bad Film Fest 2017" New York, USA!



Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummantand Philipp Fabian Kölmel

VER "SAVE": https://vimeo.com/147255042