EL ESCONDITE DE IVÁN

!"DIE FREUNDIN (LA AMIGA)" FINALISTA EN LONDRES!

-!"DIE FREUNDIN (La amiga)" es FINALISTA en el "InShort Film Festival 2017", Londres, UK!

-OFFICIAL SELECTION "DIE FREUNDIN (La amiga)" - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has been selected as FINALIST at "InShort Film Festival 2017", London, UK!

VER "DIE FREUNDIN": https://vimeo.com/156921866