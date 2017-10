EL ESCONDITE DE IVÁN

ERASE UNA VEZ "AINHOA": AINHOA (Official Trailer) from Ivan Sainz-Pardo on Vimeo. Cuando hace unos meses hicimos la fantástica Premiere en Munich de "AINHOA", una vez a la salida del cine y ya recibiendo los comentarios de los asistentes, entramos en un interesante debate. Afortunadamente, el cortometraje gustó mucho, como también está sucediendo con en público en España, pero en Alemania no terminaban de entender del todo el tono tan dramático de la temática social de los desahucios que expone la historia. Cuando les hablé de como los bancos en mi país, al contrario que en el resto del Mundo, no han estado permitiendo la dación de pago, es decir, la entrega de la casa para saldar la deuda hipotecaria, no se lo podían creer. Devuelves la casa al banco porque no puedes pagar, te toca buscarte sin dinero y a la desesperada un sitio donde acoger a tu familia pero, mientras, se te confisca la cuenta para que en el caso de que la situación económica pudiese cambiar, el dinero fuese únicamente a pagar una casa de la que te han echado a patadas y que ya no te pertenece. -"Pero eso es como una condena de muerte" -"Es expulsarte de la sociedad", exclamaba estupefacto nuestro público aleman y de un golpe, podía ver en sus ojos como la historia de "Ainhoa" se convertía en otra cosa para ellos. Pensando en nuestro público en el extranjero, ahora que preparamos el salto a los Festivales Internacionales, hemos añadido una pequeña cartela informativa al principio del corto y del trailer. "Ainhoa" es y siempre ha tratado de ser un cuento, pero no para dormir a los niños, sino para hacer despertar a los adultos. Enlazarme. VER MIS CORTOMETRAJES 27/09/2017 01:38. Ivan Comentarios > Ir a formulario Añadir un comentario Nombre



