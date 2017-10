EL ESCONDITE DE IVÁN

El cortometraje "Ainhoa" ha recibido su premio número 15 en el Festival de Cortos "Sanfernancine 2017" en Madrid. El realizador Iván Sainz-Pardo ha sido galardonado con el trofeo al mejor director del festival.

!Muchas felicidades a todos!

!Seguimos!

-WINNER "AINHOA - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won the "Best Director Award" at Festival de Cortos "Sanfernancine 2017" en Madrid. SPAIN!

Congrats Iván Sáinz-Pardo & Team!