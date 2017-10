EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" recibe el PREMIO "BEST DRAMA" en el "300 Seconds Short Film Festival 2017" en Toronto. CANADA.

El multi premiado cortometraje de Iván Sainz-Pardo alcanza la increíble suma de 60 premios internacionales y más de 300 selecciones en Festivales de Cine de todo el mundo.



-WINNER "SAVE - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST DRAMA AWARD" at "300 Seconds Short Film Festival 2017" in Toronto. CANADA.

The short film by Iván Sainz-Pardo has won 60 International Awards and It has more than 300 official selections ay Film Festivals around the World.



