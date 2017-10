EL ESCONDITE DE IVÁN

-!Iván Sainz-Pardo ha recibido el Premio al MEJOR DIRECTOR por "SAVE" en el "BangkokThai International Film Festival 2017" en Bangkok. TAILANDIA. Es el premio n° 62 para el cortometraje.

-AWARD N° 62 "SAVE - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST DIRECTOR AWARD" at "BangkokThai International

Film Festival 2017" in Bangkok. THAILANDIA.

Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant and Philipp Fabian Kölmel!