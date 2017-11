EL ESCONDITE DE IVÁN

"AINHOA" NOMINADO EN LOS "PREMIOS JOSÉ MARÍA FORQUÉ 2017" Amigos, una gran noticia, nuestro premiado cortometraje "Ainhoa" y recientemente prenominado al GOYA 2018, ha sido también nominado a los "Premios José María Forqué 2018", unos galardones que se otorgan por medio de los socios y miembros del jurado de EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Si eres socio o conoces a algún miembro y quieres ayudarnos a promocionar nuestro cortometraje, os invitamos a compartir y dar difusión a este post para poder ver y poder votar a "Ainhoa" en estos bonitos premios aquí: www.premiojosemariaforque.com Si quieres ver "AINHOA" para las votaciones y no encuentras el acceso al visionado en la página, te lo enviamos personalmente si escribes a Sevenrain7@hotmail.com. Aqui el trailer: https://vimeo.com/200258183 ¡Un abrazo y muchas gracias de parte de todo el equipo de "Ainhoa"! Enlazarme. PROYECTOS 18/11/2017 19:55. Ivan Comentarios > Ir a formulario Añadir un comentario Nombre



