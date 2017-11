EL ESCONDITE DE IVÁN

(ESPAÑOL)

Sinopsis:

Ainhoa tiene 9 años y se ha ido de casa. Tan solo se ha llevado consigo su mochila del colegio y un Playmobil. "Ainhoa es un cuento que, más allá de intentar dormir a los niños, trata de despertar a los adultos."

PREMIOS Y SELECCIONES:

-CANDIDATURA PREMIOS GOYA 2018

-NOMINADO EN LOS "PREMIOS JOSÉ MARÍA FORQUÉ 2017

-NOMINADO AL "DEUTSCHER FILMMUSIKPREIS 2017" (German Film Music Award 2017)

-PREMIO PROYECTO CORTO Movistar+Pecera Estudio en el "Festival Internacional de Cortometrajes de Gijón 2015, ESPAÑA

-PREMIO JURADO JOVEN al mejor cortometraje en el "Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA)" 2016, ESPAÑA

-PREMIO DEL PÚBLICO al mejor cortometraje en el "Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA)" 2016, ESPAÑA

-PREMIO JURADO a la mejor Dirección de Fotografía en el "Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA)" 2016, ESPAÑA

-ROEL MEJOR CORTOMETRAJE Castilla y Leon en la Semana de Cine de Medina del Campo 2017. ESPAÑA

-"PREMIO DEL PUBLICO" Aguacate Film Festival 2017, Motril. ESPAÑA

-"PREMIO DEL PÚBLICO" Cortopatía 2017, Madrid. ESPAÑA

-"PREMIO DEL PUBLICO" Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega 2017

-"3º PREMIO DEL JURADO" Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega 2017

-"PREMIO DEL PUBLICO" Onofre Premio del Público de Olivenza Festival Iberico de Cine de Badajoz 2017

-"PREMIO A.E.C MEJOR FOTOGRAFÍA Festival Iberico de Cine de Badajoz 2017

-"PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE" Festival de Cine de Astorga 2017

-"PREMIO MEJORES VALORES SOCIALES" Festival de Cine de Astorga 2017

-"MENCIÓN ESPECIAL" Festival de Cine de Astorga 2017

-PREMIO MEJOR FOTOGRAFIA "Semana de Cine Corto de Sonseca 2017", Castilla la mancha. SPAIN

-PREMIO MEJOR DIRECCIÓN Festival de Cortos "Sanfernancine 2017" en Madrid. SPAIN

-PREMIO "RETINA LA MIRADA CRÍTICA" EN EL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PONFERRADA 2017

-FINALISTA "Festival Concurso cortODS 2017" La Rioja.

-SECCIÓN QUERCUS "SEMINCI DE VALLADOLID 2017"

-SECCIÓN OFICIAL "Festival Internacional de Cortometrajes de Gijón 2015, SPAIN

-SECCIÓN OFICIAL en el Festival de Cortometrajes de Vitoria-Gasteiz CORTADA, ESPAÑA

-SECCIÓN OFICIAL "Festival Internacional de Cine de Huesca 2017"

-SECCIÓN OFICIAL Festival de Cine de Alfas de L’Pi 2017, Alicante

-SECCIÓN OFICIAL DE "OCTUBRE CORTO 2017" Arnedo.

-SECCIÓN OFICIAL "ZINEBI 2017". Bilbao.

-SECCIÓN OFICIAL DEL "FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA 2017"

ENGLISH:

Synopsis:

Ainhoa is 9 years old and she has left home, bringing only her school bag and a Playmobil.

"Ainhoa is a story that, instead of trying to put children to sleep, tries to wake up the adults."

AWARDS AND SOME OFFICIAL SELECTIONS:

-PRENOMINATION "PREMIOS GOYA 2018"

-NOMINATION "PREMIOS JOSÉ MARÍA FORQUÉ 2017

-NOMINATION "DEUTSCHER FILMMUSIKPREIS 2017" (German Film Music Award 2017)

- PROYECTO CORTO AWARD Movistar+Pecera Estudio "Festival Internacional de Cortometrajes de Gijón 2015, SPAIN

-YOUTH JURY BEST FILM AWARD "Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA)" 2016, SPAIN

-AUDIENCE AWARD BEST FILM "Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA)" 2016, SPAIN

-BEST CINEMATOGRAPHY AWARD "Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA)" 2016, SPAIN

-ROEL BEST FILM CASTILLA Y LEON in Semana de Cine de Medina del Campo 2017. SPAIN

-AUDIENCE AWARD BEST FILM "Aguacate Film Festival 2017", Motril. SPAIN

-"AUDIENCE AWARD BEST FILM"Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega 2017"

-"3º BEST FILM AWARD" Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega 2017"

-AUDIENCE AWARD BEST FILM "Cortopatía 2017", Madrid. SPAIN

-"AUDIENCE AWARD BEST FILM" Onofre Premio del Público de Olivenza "Festival Iberico de Cine de Badajoz 2017", SPAIN

-"BEST CINEMATOGRAPHY A.E.C AWARD" "Festival Iberico de Cine de Badajoz 2017", SPAIN

-"BEST FILM AWARD" Festival de Cine de Astorga 2017

-"BEST SOCIAL VALUES AWARD" Festival de Cine de Astorga 2017

-"SPECIAL MENTION BEST ACTRESS" Festival de Cine de Astorga 2017

-"BEST CINEMATOGRAPHY AWARD" at "Semana de Cine Corto de Sonseca 2017", Castilla la mancha. SPAIN

-"BEST DIRECTOR AWARD" at Festival de Cortos "Sanfernancine 2017" en Madrid. SPAIN

-"RETINA LA MIRADA CRÍTICA AWARD" at "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PONFERRADA 2017". SPAIN

-FINALISTA "Festival Concurso cortODS 2017" La Rioja. SPAIN

-SECCIÓN QUERCUS "SEMINCI DE VALLADOLID 2017"

-OFFICIAL SELECTION "Festival Internacional de Cortometrajes de Gijón 2015, SPAIN

-OFFICIAL SELECTION Festival de Cortometrajes de Vitoria-Gasteiz CORTADA, SPAIN

-OFFICIAL SELECTION "Festival Internacional de Cine de Huesca 2017", SPAIN

-OFFICIAL SELECTION Festival de Cine de Alfas de L’Pi 2017, Alicante, SPAIN

-OFFICIAL SELECTION "OCTUBRE CORTO 2017" Arnedo. SPAIN

-OFFICIAL SELECTION "ZINEBI 2017". Bilbao.

-SECCIÓN OFICIAL DEL "FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA 2017"