EL ESCONDITE DE IVÁN

ESTIMADO MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE CINE: En estos días los buzones de los académicos se inundan de merchandising con las candidaturas a los Goya. Desgraciadamente, el de nuestro cortometraje "AINHOA" no va a llegar al buzón de tu casa. Habíamos recreado una falsa portada del diario ELPAIS acompañando el guión de nuestro cortometraje y ficcionando el desahucio de la Academia de Cine, para hacerte sentir, de forma simbólica, el vértigo de perder tu casa. La portada ya estaba impresa y lista para enviar... cuando la Academia interrumpió nuestra promoción.

Mientras se decidía si era o no censurable y si el reglamento de los Goya da derecho a parar un envío, el tiempo corría en nuestra contra y los académicos ya estabais votando. Así pues, para eliminar cualquier posibilidad de causar daño a la institución, hemos preferido no enviar esa portada, renunciar al envío postal y sustituirlo por los emails, con esta otra portada, sin ficción alguna: la cruda realidad de los desahucios y los suicidios en España porque, tras la fábula visual y el lenguaje poético, AINHOA habla de eso. Descarga esta foto en tu dispositivo para leer el guión con buena resolución AQUI: https://drive.google.com/open…

Si eres académico y quieres valorar nuestro corto, escribe a sevenrain7@hotmail.com y te enviaremos un link privado. Puedes ver el trailer aquí: https://vimeo.com/200258183 Te agradeceremos si compartes esta información con otros académicos. Un fuerte abrazo. Aitor Arenas Suso, Banatu Filmak, productor de AINHOA.

Ivan Sainz-Pardo, SevenRain Films, director y productor asociado.

Pepe Jordana, Prosopopeya, productor asociado.

