EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"AINHOA" recibe los premios al "MEJOR CORTOMETRAJE" y "MEJOR DIRECTOR (Ivan Sainz-Pardo)" en el "Top Indie Film Awards" !Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won the "BEST SHORT AWARD" and "BEST DIRECTOR" at "Top Indie Film Awards"!