EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"AINHOA" recibe 4 premios: "MEJOR CORTO DE FICCIÓN", "PREMIO ESPECIAL DEL DEL JURADO" (Exequo con The Good Fight de Ben Holman), "MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA (Natalia Mateo)" y "MEJOR ACTOR SECUNDARIO (Fele Martinez)" en el "Redline International Film Festival ". Toronto. CANADA!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won 4 AWARDS: "BEST FICTION SHORT", "JURY'S CHOICE | BEST SHORT FILM" (Exequo The Good Fight de Ben Holman), "BEST SUPPORTING ACTRESS (Natalia Mateo) and "BEST SUPPORTING ACTOR (Fele Martinez)" at "Redline International Film Festival ". Toronto. CANADA!

!Muchas felicidades a todos!