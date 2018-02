EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"AINHOA" recibe 2 premios: "MEJOR CORTOMETRAJE" y "MEJOR GUION" en los “Gold Movie Awards Goddess Nike” en Londres. UK!

"AINHOA" ha sido invitado como ganador a la gala anual que se celebra durante los premios Bafta en Enero del 2019 en Londres y a la fiesta privada en el prestigioso "The Cuckoo Club".

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won 2 AWARDS: "BEST SHORT", "BEST SCREENPLAY" at “Gold Movie Awards Goddess Nike” in London. UK!

The annual Gold Movie Awards 2019 will be brought "AINHOA" as winner from the world famous BAFTA theatre 195 Piccadilly in central London on January 10th 2019 followed by the networking event and after party being hosted at The Cuckoo Club, one of London’s most exclusive private member’s clubs.

!Congrats!