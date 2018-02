EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"AINHOA" ha recibido dos nuevos premios "BEST SHORT AWARD" y "BEST CHILD ACTRESS AWARD" (Aurelia Schikarski) en los "Oniros Film Awards" en Aosta, ITALIA.

"AINHOA", gracias a estos premios se ha clasificado para la gala de premios anual que se celebrará en Agosto de este 2018 en la bella ciudad de Aosta en Italia.

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won 2 Awards: "BEST SHORT AWARD" and "BEST CHILD ACTRESS AWARD" (Aurelia Schikarski) at the "Oniros Film Awards" in Aosta, ITALIY.

"AINHOA" will be part of the Annual Finals Awards Gala that will take place in the beautiful Aosta, Italy, in August 2018, during which the results of Best of Year competition will be revealed.

!Congrats!