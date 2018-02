EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"AINHOA" ha recibido el Premio "MEJOR GUIÓN" (Ivan Sainz-Pardo) en el "Largo Film Awards" en SUIZA.

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST SCREENPLAY AWARD" at "Largo Film Awards" in SWITZERLAND.

!Congrats!