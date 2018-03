EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha recibido los Premios "BEST SHORT OF THE MONTH ", "BEST DIRECTOR OF THE MONTH (Ivan Sainz-Pardo)" y "BEST ORIGINAL SCORE OF THE MONTH (Philipp Fabian Kölmel)" en el "TMFF The Monthly Film Festival" en Glasgow, UK!

El premio al mejor corto del mes clasifica "AINHOA" para la final anual por el "Short of the year Award"

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST SHORT OF THE MONTH", "BEST DIRECTOR OF THE MONTH (Ivan Sainz-Pardo)" and BEST ORIGINAL SCORE OF THE MONTH (Philipp Fabian Kölmel)" at "TMFF The Monthly Film Festival" in Glasgow, UK!

"AINHOA" is now nominated also for the "Short of the year Award".

!Congrats!