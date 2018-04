EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha recibido el premio al "BEST SHORT NARRATIVE & DOC AWARD" en el "Miami Independent Film Festival", Miami Beach, Florida. USA!

Es el premio internacional nº 51 para "AINHOA".

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST SHORT NARRATIVE & DOC AWARD" at "Miami Independent Film Festival", Miami Beach, Florida. USA!

That´s International Award n°51 for "AINHOA"

!Congrats!

AINHOA TRAILER: https://lnkd.in/gp5b9DP