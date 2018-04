EL ESCONDITE DE IVÁN

MAKING OF "AURORA" a Short Film by Philip Escobar Jung from Ivan Sainz-Pardo on Vimeo.

Como os contaba recientemente, en el 2015 hice foto fija y un pequeño papel en el cortometraje AURORA de mi amigo y colega de la Escuela de Cine de Munich Philip Escobar Jung en donde interpreto a Ricardo, un biólogo español en los alpes alemanes de los años 70. De paso grabé también algunas imágenes del rodaje y he editado para Philip un making of donde no solo podréis ver imágenes inéditas del corto o del como se hizo, sino que además descubriréis la bonita forma en la que conocí a Aurelia Schikarski, la que hoy es ni más ni menos que la pequeña protagonista de mi corto AINHOA.

La música del corto y del making of es de mi amigo y compositor Philipp Fabian Kölmel . Espero os guste: