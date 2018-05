EL ESCONDITE DE IVÁN

!"SAVE" ha recibido el "BEST SCREENPLAY AWARD" en el "Inca Imperial International Film Festival 2018" Lima. PERU!

"SAVE" alcanza los 87 Premios Internacionales.

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "SAVE" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARD N°87 "BEST SCREENPLAY AWARD" en el "Inca Imperial International Film Festival 2018" Lima, PERU!

!Congrats Josephine Ehlertt, Roland von Kummant, Philipp Fabian Kölmel!