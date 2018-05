EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha sido el cortometraje ganador del "FOTOGRAMMA D´ORO" al mejor cortometraje y además ha recibido el "PREMIO ESPECIAL DEL JURADO A LA MEJOR ACTRIZ" (Aurelia Schikarski) en el "Fotogramma d'Oro Short Film Festival 2018" Messina, ITALIA.

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARD N°62-63, "FOTOGRAMMA D´ORO" as BEST FILM and "JURY SPECIAL AWARD" BEST ACTRESS (Aurelia Schikarski) at "Fotogramma d'Oro Short Film Festival 2018", Messina. ITALY

TRAILER: https://lnkd.in/gp5b9DP