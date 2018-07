EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha sido galardonado con la "MENCIÓN ESPECIAL AL MEJOR DIRECTOR NACIONAL" en la 40 edición del "Festival internacional de cortometrajes de San Roque (FICSAN) 2018", Cadiz!

"AINHOA" alcanza los 68 Premios Internacionales!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARD N°68, "SPECIAL MENTION BEST DIRECTOR" at "Festival internacional de cortometrajes de San Roque (FICSAN) 2018", Cadiz!

TRAILER: https://vimeo.com/200258183