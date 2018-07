EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha sido galardonado con los premios: "BEST STORY AWARD (Ivan Sainz-Pardo)", "BEST DIRECTOR AWARD (Ivan Sainz-Pardo)" y "BEST CINEMATOGRAPHER (Jose Martín Rosete) en el "5th Darbhanga International Film Festival, 2018. Darnhanga, INDIA!

!"AINHOA" alcanza los 71 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARD N° 69,70,71, "BEST STORY AWARD (Ivan Sainz-Pardo)", "BEST DIRECTOR AWARD (Ivan Sainz-Pardo)" and "BEST CINEMATOGRAPHER (Jose Martín Rosete) at "5th Darbhanga International Film Festival, 2018. Darnhanga, INDIA!

TRAILER: https://lnkd.in/gp5b9DP

Congrats!

#award #shortfilms #directors #ainhoa # ivansainzpardo