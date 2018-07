EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha sido galardonado con el "BEST STORY AWARD" (Ivan Sainz-Pardo) y el "BEST SOUND AWARD" (Ion Arenas Joshua Durán David Rodriguez Montero) en el "Okanagan IndieFest 2018" Kelowna. CANADA!

!"AINHOA" alcanza los 78 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARDS N° 77+78: "BEST STORY AWARD" (Ivan Sainz-Pardo) and "BEST SOUND AWARD" (Ion Arenas Joshua Durán David Rodriguez Montero) at "Okanagan IndieFest 2018" Kelowna. CANADA!

Congrats!

