EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha recibido 3 premios: "SPECIAL MENTION BEST SHORT FILM DRAMA", "BEST YOUNG ACTRESS (Aurelia Schikarsky) SILVER AWARD" y "BEST MUSIC (Philipp Fabian Kölmel) GOLD AWARD" en el "Queen Palm International Film Festival 2018" Palm Springs. USA!

!"AINHOA" alcanza los 92 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARDS N° 90, 91, 92: "SPECIAL MENTION BEST SHORT FILM DRAMA", "BEST YOUNG ACTRESS (Aurelia Schikarsky) SILVER AWARD" and "BEST MUSIC (Philipp Fabian Kölmel) GOLD AWARD" at "Queen Palm International Film Festival 2018" Palm Springs. USA!

Congrats!