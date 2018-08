EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" Y "SAVE" han recibido 3 premios.

"AINHOA": "1º PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE DEL JURADO" y "MEJOR DRAMA" y "SAVE" el "3º PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE DEL JURADO" en el "SHORTZ Film Festival 2018, Chico. California. USA!

!"AINHOA" alcanza los 94 Premios Internacionales!

!"SAVE" alcanza los 90 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" and "SAVE" - Short Films" by Ivan Sainz-Pardo have won 3 Awards in Chico, California.

"AINHOA": "JUDGES CHOICE 1º Place BEST SHORT FILM AWARD" and "BEST SHORT FILM DRAMA AWARD". "SAVE" has won the "JUDGES CHOICE 3º Place BEST SHORT FILM AWARD" at "SHORTZ Film Festival 2018, Chico. California. USA!

"AINHOA" have got 94 International Awards!

"SAVE" have got 90 International Awards!

Congrats!

TRAILER AINHOA: https://lnkd.in/gp5b9DP

TRAILER SAVE: https://lnkd.in/gYuGTaS