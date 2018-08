EL ESCONDITE DE IVÁN

EL RIO La vida no está ahí para entenderla, está ahí para sentirla, para dejarnos arrastrar por el riachuelo de nuestros propios pensamientos, la confluencia de la conversación con uno mismo, para unirnos a los demás y desembocar en el mar donde terminan todas las cosas.



