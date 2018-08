EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha recibido el premio: "GOLD AWARD BEST FILM" en el "Virgin Spring Cinefest 2018", Calcuta. INDIA.

Y consigue la calificación para los Golden Galaxy Awards® que se celebrarán en Noviembre en Calcuta.

!"AINHOA" alcanza los 97 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARD N° 97 "GOLD AWARD BEST FILM" at "Virgin Spring Cinefest 2018", Calcuta. INDIA.

"AINHOA" is now qualified to compete for the prestigious Golden Galaxy Awards® at the annual live screening gala of VSC, which will be held in Kolkata in November 2018

Congrats!