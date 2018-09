EL ESCONDITE DE IVÁN

"AINHOA" fue el cortometraje más premiado en la gran gala de anoche en Marbella recibiendo los premios "MEJOR DIRECCIÓN (Ivan Sainz-Pardo)", "MEJOR GUIÓN (Ivan Sainz-Pardo)", "MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA (Aurelia Schikarski)" y "MEJOR MÚSICA ORIGINAL (Philipp Fabian Kölmel)" en los "Premios Latino 2018", Marbella. ESPAÑA.

!"AINHOA" alcanza los 107 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARD N° 104, 105, 106, 107: "BEST DIRECTOR AWARD (Ivan Sainz-Pardo)", "BEST SCREENPLAY AWARD (Ivan Sainz-Pardo)", "BEST ACTRESS (Aurelia Schikarski)" and "BEST ORIGINAL SCORE (Philipp Fabian Kölmel)" at "Premios Latino 2018", Marbella. SPAIN!

"AINHOA" has won already 107 International Awards!

Congrats!