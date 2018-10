EL ESCONDITE DE IVÁN

!"TONO MENOR" (Minor Key) ha ganado el 1º Premio categoría Profesional dotado con 1000€ al MEJOR CORTOMETRAJE en el "Festival de Cortometrajes Iscar 2018" en ESPAÑA!

Es nuestro primer premio y nos hace una especial ilusión. !Muchas felicidades a todo el equipo!

Miguel Rellán Marta Garcia Larriu Philipp Fabian Kölmel, Sergio Lopez Eraña, David Tortosaa, Polo Korstanje, Jose Martín Rosete, Guillermo Delgado Ortega, Natividad Orozco, Ivan Sainz-Pardo, Fran García, Jaime Dezcallar, Paco Sepúlveda, Francisco Heras, David Temprano González Jon Corcuera, Ismael Martin Manuel Cora Irma Veiga Schmitz Nacho Carretero Jacinto Carretero

-WINNER "TONO MENOR" (Minor Key)" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST SHORT AWARD" at the "Festival de Cortometrajes Iscar 2018" SPAIN!

Congrats!